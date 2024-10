Mic: Pd, ‘Giuli commissariato accetta in silenzio tagli feroci alla cultura’

Roma, 24 ott. (Adnkronos) – “Da Mollicone a Fazzolari, Fratelli d’Italia tenta di nascondere la verità, ma i fatti parlano chiaro: il neo ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è stato commissariato dal partito”. Così in una nota la capogruppo democratica nella commissione cultura della Camera, Irene Manzi.

“Stiamo assistendo a goffi tentativi di dipingere la situazione come un normale passaggio politico – aggiunge Manzi – ma è evidente la mancanza di fiducia e la volontà di scaricare il ministro. Ma il vero dramma sono i tagli feroci contenuti nella manovra di bilancio che colpiscono duramente tutti i settori culturali nel silenzio assordante del neo ministro che non ha alcuna agibilità politica e che continua a scappare dal parlamento”.