Manovra: Bonelli, ‘aumento pensione 10 cent al giorno, da Meloni presa in giro’

Roma, 24 ott. (Adnkronos) – “10 centesimi al giorno. 3 euro al mese: è questo l’aumento deciso dal governo Meloni per le pensioni minime. Cosa potranno comprare i pensionati italiani con questo aumento? 1 litro di latte e un pacco di pasta. La premier ha sempre detto che avrebbe varato una manovra economica vicina alle famiglie e che avrebbero aumentate le pensioni, e questi sono i risultati: una vergognosa presa in giro per gli italiani. Bisogna prendere la ricchezza dove c’è, 73 persone ipermiliardarie in Italia possiedono un patrimonio complessivo di 301 miliardi di euro e invece il governo colpisce i soliti noti, vale a dire pensionati e lavoratori”. Così Angelo Bonelli di Avs.