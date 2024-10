Roma, 24 ott. (Adnkronos) – “Non c’è nulla da fare, il Sindaco Bucci continua ad evitare di affrontare la mafia come fosse la kryptonite solo che lui non è superman ma un Fonzie che non riusciva mai a chiedere scusa. La pezza peggiore che abbia messo oggi, con il suo continuo negazionismo sulle mafie, è sostenere che riguardino la corruzione e non la sicurezza. Poche idee, ma molto confuse”. Così in una nota Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella segreteria del Pd.