Ex Ilva: udienza su sospensione attività, rinvio al prossimo 6 febbraio

Milano, 24 ott. (Adnkronos) – E’ tornato davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale civile di Milano, presieduta da Angelo Mambriani, il procedimento instaurato da una decina di cittadini di Taranto che chiedono la chiusura dell’ex Ilva per problemi ambientali e sanitari. Dopo la pronuncia dello scorso giugno della Corte di Giustizia europea, la palla è tornata al Tribunale meneghino che dovrà decidere se le azioni messe in atto dall’acciaieria siano sufficienti a scongiurare pericoli per la salute.

Sul tavolo restano le questioni sul ruolo della valutazione di danno sanitario nel procedimento di rilascio e riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia), lo scenario sulle emissioni e i tempi di adeguamento delle attività industriali al quadro normativo.

Oggi, davanti al giudice Mambriani la proprietà ha ribadito di aver rispettato tutte le regole, mentre i ricorrenti (ossia i cittadini che hanno firmato l’esposto) hanno chiesto i termini per presentare memorie e atti per ribadire la necessità di mettere ‘in sicurezza’ Taranto. L’udienza è stata quindi rinviata al prossimo 6 febbraio del 2025, anche per la questione legata ai risarcimenti, quando non arriverà comunque la decisione del giudice.