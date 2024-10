De Gasperi: domani commemorazione alla Camera con Mattarella

Roma, 24 ott. (Adnkronos) – Nell’anno del settantesimo anniversario della scomparsa di Alcide De Gasperi, figura chiave della ricostruzione democratica italiana, la Camera dei deputati, in collaborazione con la Fondazione De Gasperi, promuove domani, venerdì 25 ottobre, alle 11 una cerimonia commemorativa nell’Aula di Palazzo Montecitorio. Si legge in una nota della Camera.

L’evento centrale dell’Anno Degasperiano si aprirà con l’esecuzione degli inni nazionale ed europeo da parte della Banda Interforze, seguita dai saluti istituzionali del Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con successivo contributo del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. La Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola terrà quindi il proprio intervento e, a seguire, l’attore e regista Michele Placido eseguirà una lettura teatralizzata delle parole che De Gasperi pronunciò alla prima seduta dell’Assemblea Costituente. A questo punto il Presidente della Fondazione De Gasperi, Angelino Alfano, pronuncerà la propria introduzione.

La cerimonia includerà anche la proiezione del cortometraggio realizzato dalla Fondazione “Alcide De Gasperi visionario costruttore”, e i contributi di Pier Ferdinando Casini, presidente del Gruppo italiano dell’Unione interparlamentare, e del giudice della Corte Costituzionale Giovanni Pitruzzella, che analizzerà l’attualità dell’eredità politica e morale di De Gasperi. A conclusione della cerimonia Placido interpreterà un altro discorso dello statista: “La nostra patria Europa”, pronunciato a Parigi il 21 aprile del 1954. Saranno presenti in Aula Paola De Gasperi, figlia minore dello statista, e i nipoti.