Senato: La Russa, ‘entreranno solo cani educati, i senatori penseranno ai bisogni’

Roma, 23 ott (Adnkronos) – “In Senato entreranno solo cani e senatori educati”. Lo dice al Foglio il presidente del Senato Ignazio La Russa a proposito della possibilità di portare gli animali in Parlamento. “Nel senso che entreranno cani mansueti e padroni che sapranno occuparsi di loro. Che sapranno pulirli, seguirli, badare a tutto”, spiega il presidente del Senato.

“Il problema non si pone se i cani sono ben abituati. Il cane educato sa che non si sporca in casa. Io ho un cane, per esempio…”. E? “Il mio in casa non la fa. Sa come comportarsi”, dice La Russa specificando che “toccherà ai padroni pulire, non ai commessi. Rispetto ai quali, comunque, non mi risultano sommosse sotterranee, né lamentele”.

“Il regolamento si farà perché ho dato il via libera ad approfondire la materia. E aggiungo: sarà a prova di bomba”, assicura il presidente del Senato sottolineando: “Ho disposto che sia conforme a tre requisiti”. Quali, presidente? “Sicurezza, garanzia, mansuetudine”.