Manovra, Schillaci: “Salute mentale tema centrale nell’agenda di Governo”

Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) – “La salute mentale è un tema a cui teniamo molto, abbiamo istituito già dallo scorso anno un Tavolo di lavoro per avere delle proposte in questa direzione. Abbiamo aumentato il bonus psicologico rispetto a quanto era stato stanziato negli anni precedenti, e lo abbiamo anche allargato alla fascia di persone che ne possono usufruire, a testimonianza che la salute mentale è un argomento centrale nell’agenda del Governo”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute il ministro della Salute Orazio Schillaci, in occasione dello spettacolo ‘Pinocchio: una favola alla rovescia’, a cura della Compagnia stabile del Teatro Patologico, composta da attori con disabilità fisiche e psichiche, questa sera in scena al Parioli Costanzo di Roma.

L’evento nasce da un’idea del senatore Antonio Guidi, neuropsichiatra, già ministro per la Famiglia e attualmente membro della commissione Affari Sociali-Sanità, ed è realizzato grazie al contributo non condizionato di Lundbeck Italia. L’iniziativa ha il patrocinio del Senato, del Ministero della Salute, dell’Iss, del CNG-Consiglio Nazionale Giovani e di Tor Vergata.

“Sono qui per testimoniare la mia vicinanza a questi temi, in particolare al Teatro Patologico che conosco da tempo e che apprezzo molto – ha poi aggiunto Schillaci che sulla manovra ha assicurato: “Abbiamo previsto di dare spazio a questo tipo di interventi proprio sulla salute mentale e quindi credo che, anche nella manovra, ci sarà una risposta a questo problema che ci sta particolarmente a cuore” conclude.