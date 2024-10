Manovra: Manzi (Pd), ‘stangata alla cultura, al Mic oltre mezzo miliardo in meno in tre anni’

Roma, 23 ott (Adnkronos) – “Una stangata per il ministero della cultura, più di mezzo miliardo di euro di tagli in tre anni. Giuli avalla le sforbiciate feroci di Giorgetti che toccano tutti i settori a partire dalla tutela del patrimonio culturale che, solo nel 2025, subirà un taglio di circa 150 milioni di euro”. Lo dice la capogruppo democratica nella commissione Cultura della Camera Irene Manzi sulla manovra.

Un “intervento punitivo sul tax credit cinema che genera incertezza e nuove discutibili norme che mettono in discussione le percentuali del credito d’imposta e arrivano persino a toccare le decisioni delle produzioni in materia di pagamento degli artisti e introducono la possibilità dello stato di entrare nella catena della ripartizione dei diritti delle opere”, aggiunge.