Manovra: Fratoianni, ‘grazie a Meloni nel 2025 italiani staranno peggio’

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “Dopo due anni Meloni e i suoi ministri festeggiano ma il conto lo pagano gli italiani: l’ho detto ieri e sono stato un facile profeta perché ogni ora che passa spuntano i dati di una manovra del governo che peggiorerà la vita dei cittadini che pagano le tasse, che lavorano o sono precari, o che sono in pensione o che studiano”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

“E ancor più grave una manovra che non permetterà l’accesso alle cure della sanità pubblica a milioni di persone. Una manovra che strozzerà i comuni, umilierà ancor di più medici, personale sanitario e quello scolastico. La destra è pure pronta ad elargire generosamente 3 euro al mese in più alle pensioni minime. Siamo ben oltre ogni decenza immaginabile”.