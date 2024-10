Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “Anche Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo, ha reso pubblico il suo sostegno a Marco Bucci come candidato alla Regione Liguria. Che uno straordinario servitore dello Stato abbia scelto Bucci , non può che rappresentare motivo di grande orgoglio e soddisfazione per l’intera coalizione di centrodestra”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino.