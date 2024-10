Camera: Question time con Ciriani, Bernini, Giuli, Nordio, Urso

Roma, 23 ott (Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì 23 ottobre, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a interrogazioni – rivolte al ministro dell’Interno – sulle procedure di individuazione e trasferimento dei migranti presso i centri in Albania, con particolare riferimento al recente utilizzo della nave Libra e ai relativi costi (Fratoianni – AVS); sulle iniziative volte ad assicurare un corretto funzionamento dei cosiddetti braccialetti elettronici, ai fini di un efficace contrasto della violenza contro le donne (Ascari – M5S). Risponde, inoltre, a una interrogazione – rivolta al ministro dell’Ambiente – sull’adozione a livello nazionale di un piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica del territorio (De Maria – PD-IDP).

La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, risponde a una interrogazione sulla riforma delle modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia (Dalla Chiesa – FI-PPE).

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a incentivare una gestione maggiormente sostenibile delle istituzioni museali, nell'ottica della diminuzione della dipendenza di tali istituzioni dal sostegno finanziario statale (Lupi – NM (N-C-U-I)-M).

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a interrogazioni sulle dichiarazioni rese in merito alla compatibilità del Protocollo tra Italia e Albania rispetto alla normativa europea e internazionale (Faraone – IV-C-RE); sulle iniziative in relazione alla recente vicenda di uno scambio di e-mail tra magistrati riportato da fonti di stampa (Foti – FDI).

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a evitare la sospensione di servizi internet estranei ad attività illecite da parte della piattaforma nazionale antipirateria (Pastorella – AZ-PER-RE); sulle iniziative a sostegno del tessuto economico e produttivo della provincia di Ferrara e dei relativi livelli occupazionali, con particolare riferimento alla situazione dell’azienda Berco (Bergamini – Lega).