Nuovo libro di Barilla racconta la pasta per ogni occasione

Roma, 22 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Un volume di oltre 150 ricette racconta il mondo della pasta in tutte le sue forme, dai classici senza tempo alle creazioni più innovative: ‘The Book of Pasta’, pubblicato dall’editore internazionale Phaidon in collaborazione con il Gruppo Barilla, è un omaggio alla pasta e all’esperienza culinaria di Academia Barilla, il prestigioso centro culinario nato nel 2004 e dedicato alla promozione della cucina italiana. Il libro, in vendita a partire da oggi nel circuito dell’editore Phaidon in Italia, non è solo una raccolta di ricette, ma un viaggio nel cuore della tradizione gastronomica italiana, che Barilla promuove da oltre 147 anni. Strutturato in cinque capitoli, il libro offre ricette che spaziano da creazioni contemporanee a classici intramontabili, con oltre 30 formati di pasta e ingredienti e tecniche di preparazione. Dalla leggerezza dei fusilli con melanzane, pomodoro e capperi all’abbondanza delle orecchiette con salsiccia e zucchine, il libro invita cuochi amatoriali e professionisti a scoprire l’incredibile versatilità dell’ingrediente simbolo dell’italianità.

Al centro di questo progetto editoriale c’è l’Academia, un’istituzione del Gruppo di Parma che non si limita a insegnare tecniche di cucina, ma trasmette e custodisce un vero e proprio patrimonio culturale. Situata a Parma, riconosciuta ‘Città Creativa per la Gastronomia’ dall’Unesco, l’Academia è un luogo di formazione e ricerca dove chef professionisti, appassionati e studiosi del cibo si incontrano per esplorare nuovi orizzonti gastronomici.

“In Academia Barilla crediamo che la pasta sia l’espressione autentica della tradizione gastronomica italiana, capace di unire generazioni e culture diverse attorno alla tavola”, dichiara Ilaria Rossi, responsabile di Academia Barilla. “Il volume riflette questa filosofia, proponendo un viaggio attraverso cinque capitoli che spaziano da piatti semplici e quotidiani a creazioni gourmet. È una celebrazione della versatilità della pasta, della sua storia e del suo ruolo centrale non solo nella Dieta Mediterranea, ma anche nel futuro della gastronomia mondiale”, spiega.

Il libro apre con il capitolo “Riunioni Quotidiane”, dedicato a ricette semplici e conviviali da condividere con familiari e amici, come le mini penne con pesto di rucola e le casarecce con acciughe. Il secondo capitolo, “Piatti Gourmet”, sperimenta con abbinamenti di sapori intriganti e a volte sorprendenti, con piatti come i fusilloni con gamberi rossi, mango e lamponi. Non mancano i piatti regionali e formati di pasta, tra cui fusilli, farfalle e mafaldine, parte del terzo capitolo dedicato alla creatività.

Il quarto capitolo, “Vivere Bene”, combina la pasta con il benessere, proponendo ricette con le varianti integrali, senza glutine e vegane di Barilla, tra cui gli spaghetti di lenticchie rosse e i tortiglioni alla carbonara vegetariana. Il capitolo finale è dedicato agli spaghetti e il loro status iconico nell’immaginario collettivo con ricette come la cacio e pepe e tante altre.

A completare il volume, saggi dettagliati in ciascun capitolo esplorano ogni aspetto della pasta: dalla sua storia e tecniche di produzione agli ingredienti, al ruolo che svolge nel benessere e nella dieta mediterranea, fino ad analizzare i vari formati e le caratteristiche che li rendono unici.