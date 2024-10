Migranti: Kelany (Fdi), ‘con dl su Paesi sicuri modello Albania va avanti’

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Ieri è stato emanato il decreto legge per l’individuazione dei Paesi sicuri e ciò si è reso necessario anche in considerazione di una serie di sentenze delle sezioni territoriali specializzate che ritenevano di poter superare quello che era previsto all’interno dell’esistente decreto interministeriale. Il tribunale di Roma, in particolare, con riferimento ai migranti che erano stati trasferiti in Albania, che avrebbe dovuto convalidare il trattenimento per le procedure accelerate di frontiera e quindi rimandarli in Egitto e in Bangladesh ha ritenuto di poter decidere autonomamente che quelli non fossero paesi sicuri. Il governo, quindi, ha ritenuto di elevare a rango di norma primaria quello che prima era individuato all’interno di un decreto interministeriale: ad oggi i paesi sicuri sono 19 e dunque il protocollo Italia-Albania andrà avanti come previsto”. Lo ha dichiarato la deputata di Fratelli d’Italia Sara Kelany, responsabile immigrazione Fdi, durante la presentazione del libro dal titolo ‘L’invasione. Il lato oscuro del traffico di uomini sulla sponda opposta del Mediterraneo’ di Francesca Galici.

Nella conferenza stampa moderata dal direttore del Secolo d’Italia, Antonio Rapisarda, Kelany ha parlato di un testo “coraggioso, un’inchiesta che è entrata in contatto con una rete di soggetti rivelando la struttura piramidale che sottende al business dei migranti. Il libro inverte la narrazione buonista del fenomeno migratorio che fa male ai migranti che rischiano la vita e alla gestione delle nostre politiche migratorie”.