Migranti: Ghirra (Avs), ‘Meloni venga in Aula, non può tacere’

Roma, 22 ott (Adnkronos) – “La presidente del Consiglio deve venire in Aula alla Camera a chiarire i fatti accaduti in Albania: e’ vero che i migranti non sono stati intercettati in acque internazionali? Perché sono state spese 250 mila euro per trasporti nei CPR su nave da guerra, anziché usare i traghetti di linea, aspettando lo svolgimento delle gare?”. Lo ha detto in aula alla Camera la deputata di AVS Francesca Ghirra.

“L’accelerazione delle operazioni è funzionale solo alla narrazione governativa, non c’era alcun bisogno di portare quelle persone in quel luogo che è solo un cantiere: meno della metà delle opere previste sono state realizzate, il polo ospedaliero non esiste, in poche ore sono stati negati dalla commissione ministeriale i permessi di asilo che in genere vengono ottenuti dopo anni. Abbiamo assistito ad uno scempio di regole e di soldi: venga a dirci, presidente Meloni, quanti soldi ha buttato in Albania”, ha aggiunto Ghirra.