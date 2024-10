Innovazione, Morelli: “In Pnrr oltre 6 mld di euro per trasformare la Pa in chiave digitale”

Roma, 22 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Nel Pnrr oltre 6 miliardi di euro sono destinati a trasformare la PA in chiave digitale. Un uso efficiente di questi fondi messi a disposizione è il primo passo in questa direzione, ma c’è bisogno di una politica industriale che promuova la competitività delle imprese, che aumenti la loro produttività e rafforzi la collaborazione all’interno della filiera. Inoltre, sono necessari interventi di regolazione pro-concorrenziali che spingano l’innovazione, sostengano la formazione del capitale umano e sostengano la collaborazione tra imprese per aumentare scala e durabilità degli investimenti. Sono queste le leve che possono consentire al mercato digitale di crescere, alle tecnologie di essere abilitatori della trasformazione”. Così Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Cipe, intervenuto in occasione della terza edizione dell”Ai&vr festival Multiverse World’, il Festival dedicato al mondo del Metaverso e a tutto l’universo della comunicazione digitale, oggi a Torino nella prestigiosa cornice del Museo Nazionale del Cinema.

Un grande e prestigioso evento organizzato da Angi- associazione nazionale giovani innovatori alla presenza dei più grandi players del settore e ai rappresentanti delle istituzioni intervenuti in un confronto attivo sulle nuove sfide del mondo del big-tech.