Formazione: Dot Academy, corsi gratuiti in partenza a novembre

Milano, 22 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Dot Academy, ente di formazione con sede a Milano, organizza corsi di formazione gratuita in vari settori. I corsi sono riservati a Diplomati e Laureati e hanno come scopo l’approfondimento di tecniche di progettazione web, marketing e la conoscenza di lingue.

Ecco i corsi in partenza a novembre. Corso gratuito di UX-UI Design 04/11 – 29/11, 160 ore. I partecipanti riceveranno una solida formazione nell’ambito della progettazione dell’esperienza utente e di interfacce di siti web e applicazioni sulla base dei bisogni degli utenti. Impareranno a interagire con il cliente e a comprenderne le esigenze, a studiare i potenziali utenti e a tradurre le informazioni ottenute dal brief per testare la fattibilità delle implementazioni fatte, fornendo al contempo uno strumento utile agli sviluppatori per implementare quanto progettato.

Il corso è rivolto a diplomati e laureati con un minimo di conoscenza della materia. Orario full-time: dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 in aula virtuale.

Corso gratuito di influencer marketing 11/11 -22/11, 80 ore. Il corso è mirato a offrire una comprensione approfondita delle dinamiche e delle strategie vincenti nel settore del marketing digitale, con un focus particolare sull’influenza dei social media e delle collaborazioni con community ed influencer affini al target di riferimento. Il corso approfondirà l’importanza dei contenuti di qualità e di una strategia di comunicazione autentica nell’engagement del pubblico ed è rivolto a diplomati e laureati interessati al marketing. Orario full-time: dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 in aula virtuale.

Corso gratuito di lingua spagnola 18/11 – 22/11/2024 (livello di partenza A2 e livello di arrivo fine corso B1) – 40 ore. L’obiettivo del corso di spagnolo è di portare gli studenti dal livello A2 al livello B1, definito dal quadro di riferimento europeo delle lingue. I partecipanti apprenderanno il lessico fondamentale per esprimersi nelle situazioni comunicative quotidiane, accademiche e lavorative. Orario full-time: dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 in aula virtuale.

Corso gratuito di lingua inglese 25/11 – 29/11 (livello di partenza A2 e livello di arrivo fine corso B1), 40 ore. Il corso in lingua inglese è un corso che consente ai partecipanti di apprendere il lessico fondamentale per esprimersi in inglese nelle situazioni comunicative quotidiane, accademiche e lavorative. Orario full-time: dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 in aula virtuale. Per iscriversi basta cliccare al link: https://www.dotacademy.it/product-category/corsi/formazione-finanziata/