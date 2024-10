Conti pubblici: Boccia, ‘dati Pil errati, governo racconta bugie, riscrivere stime’

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “I dati del Fmi confermano una volta di più (dopo Confindustria, Commissione, Bankitalia e Upb) che le previsioni di crescita per l’Italia saranno modeste, inferiori alle tendenze dei paesi della zona Euro e, soprattutto, molto peggiori delle stime del governo. E questo vuol dire che il nostro paese arranca, con buona pace della propaganda del governo”.

“Allora è necessario che Giorgetti una volta tanto dica la verità sui conti, ci dica quanto le loro bugie sul Pil del 2024 e del 2025 incideranno sui conti pubblici. Forse sarebbe più serio dire la verità al Parlamento e tagliare subito le stime di crescita false che il governo ha comunicato nel Psb a Bruxelles. Nel frattempo rimaniamo in attesa dei numeri della manovra e che la stessa venga trasmessa immediatamente alle Camere visto che era stato annunciato, in conferenza stampa, che sarebbe arrivata ieri ma, ad oggi, non ne abbiamo traccia”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.