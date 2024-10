Pmi: Fenimprese, unire le forze per affrontare side del futuro

Bologna, 21 ott. (Labitalia) – Imprenditori, associazioni e rappresentanti di vari ‘mondi’ riuniti per discutere le sfide e le opportunità che il tessuto imprenditoriale italiano sta affrontando. Questo e tanto altro è stata l’assemblea nazionale di FenImprese, tenutasi a Bologna, con l’attrice Martina Stella come madrina. L’assemblea si è svolta in un clima di attesa e dinamismo, con l’obiettivo di tracciare strategie per guidare le imprese verso un futuro più prospero e innovativo.

A dare il benvenuto dopo gli onori di casa del presidente di Bologna Gianfranco Cavarretta ai partecipanti è stato il coordinatore nazionale Simone Razionale, che ha aperto i lavori sottolineando l’importanza di unire le forze per affrontare le sfide economiche attuali. Il direttore generale Andrea Esposito ha poi illustrato le priorità dell’associazione, evidenziando come la collaborazione tra imprese e istituzioni sia fondamentale per stimolare la crescita.

Il presidente Luca Vincenzo Mancuso ha portato il suo saluto, rimarcando l’importanza di investire in innovazione e sostenibilità. Tra i relatori di spicco, Renato Loiero, consigliere del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha presentato una panoramica dettagliata sulla manovra economica del governo. Loiero portando i saluti del premier ha spiegato come le nuove misure, tra cui il potenziamento dei bonus per le ristrutturazioni e la spending review, siano essenziali per stimolare l’innovazione nel settore delle piccole e medie imprese. “Dobbiamo creare un ambiente favorevole che incoraggi le imprese a innovare e a crescere,” ha affermato, sottolineando l’importanza di pratiche sostenibili e soluzioni digitali.

Numerosi esponenti politici hanno partecipato all’assemblea, tra cui Massimo Milano, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, e Guido Liris, Capogruppo FdI al Senato. Hanno contribuito al dibattito anche il senatore Antonio Trevisi, della Commissione Finanze di Forza Italia, e Filippo Melchiorre, vice presidente della commissione Bilancio e Finanza al Senato. Giuseppe Moles, presidente di Acquirente Unico, e Fabrizio Penna, Dirigente del Ministero dell’Ambiente, hanno fornito ulteriori spunti sull’importanza delle politiche ambientali e di sostenibilità.

All’evento sono intervenute le sedi estere di FenImprese, rappresentanti da Dubai, Albania, Bulgaria e India, che hanno condiviso le loro esperienze e le opportunità offerte nei rispettivi mercati. FenImprese ha ribadito nell’occasione il proprio impegno nel supportare le piccole e medie imprese italiane, promuovendo politiche che favoriscano lo sviluppo economico e sociale. L’associazione crede fermamente che, attraverso un dialogo costante tra istituzioni, imprenditori e cittadini, si possano creare le condizioni ideali per un futuro prospero e sostenibile.

L’assemblea ha rappresentato un’opportunità unica per i partecipanti di confrontarsi e scambiare idee su come affrontare le sfide attuali e prepararsi per il futuro. FenImprese invita tutti gli attori del mondo imprenditoriale a unirsi in questo sforzo comune per rafforzare il tessuto economico e sociale del Paese.