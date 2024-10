Da tempo, ormai, Vizzi Sguera non è in sintonia con la politica attuata dal partito nazionale. In Azione non si ritrova più, troppi gli zig zag di Carlo Calenda, per cui non appare fuori luogo pronosticarne un distacco. Intanto, non si riproporrà alla segreteria provinciale.

