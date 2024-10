Italia-Qatar: Meloni-Al-Thani, ‘avanti confronto su hub militare italiano’

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Sottolineiamo il nostro impegno ad approfondire il nostro partenariato strategico sulle questioni di difesa, sia a livello militare che industriale. In particolare, facendo leva sui frequenti scambi di visite e programmi e attività di formazione congiunti, esprimiamo la nostra volontà di esplorare nuove modalità di collaborazione, proseguendo il confronto sulla costituzione di un contingente militare logistico italiano in Qatar e promuovendo il coordinamento delle esportazioni nella regione”. E’ quanto si legge in un passaggio della dichiarazione congiunta siglata oggi dalla premier Giorgia Meloni e l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani, al termine del bilaterale a Villa Doria Pamphilj.