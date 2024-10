Incidenti: ciclista 83enne investito da auto nel varesotto, è grave

Milano, 21 ott. (Adnkronos) – Un uomo di 83 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’auto. E’ accaduto poco prima delle 11 a Busto Arsizio, nel varesotto.

L’uomo, a bordo della sua bicicletta, stava percorrendo via Contardo Ferrini, quando un’auto è sopraggiunta investendolo. A seguito dell’impatto, l’83enne è finito a terra, battendo la testa e riportando traumi al volto e alla schiena, oltre che a braccia e gambe.

I sanitari del 118 Areu lo hanno soccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale di Legnano. Sul posto sono presenti gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi.