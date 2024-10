La differenza stavolta l’hanno fatta i gol. Non proprio un dettaglio, ma è ciò che ha permesso al Benevento di imporsi in maniera netta anche in trasferta e di far valere la propria superiorità non solo in termini di qualità, ma anche sul piano dell’organizzazione.

E’ ciò che non era accaduto a Messina, dove pure la Strega aveva offerto una prestazione in linea con quella di Potenza contro il Sorrento. Al ‘Franco Scoglio’ gli errori sotto porta finirono per costringere i giallorossi a doversi accontentare del pari, al ‘Viviani’ invece la capacità di andare a bersaglio con relativa facilità ha fatto sì che i sanniti tornassero a casa con i tre punti e con la vittoria esterna più larga degli ultimi due anni e mezzo.

