Verona: Cirielli, ‘contro Forze Ordine ennesima ingiustificabile aggressione’

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Pur rammaricandomi per la perdita di una vita umana, esprimo solidarietà e vicinanza agli agenti della Polizia di Stato coinvolti nei gravi fatti avvenuti a Verona. L’ennesima ingiustificabile aggressione da parte di cittadini stranieri ai danni delle Forze dell’Ordine che, con indiscusso coraggio e grande spirito di sacrificio, ogni giorno mettono a repentaglio la propria vita per la nostra sicurezza”. Lo afferma il coordinatore dell’Assemblea nazionale di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli. “La sicurezza delle nostre città -aggiunge- è una priorità per il Governo, che sta lavorando per cambiare le assurde norme che non consentono la rapida espulsione di delinquenti stranieri e per aumentare le pene in questi casi”.