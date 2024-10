Maltempo: Iv, ‘solidarietà a comunità colpite, si ripristini ‘Italia Sicura”

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Piena solidarietà alle comunità colpite dalle alluvioni e un ringraziamento a chi si sta adoperando per prestare i soccorsi”. Lo dichiarano le senatrici di Italia Viva Silvia Fregolent e Raffaella Paita che sottolineano: “Ogni volta che ci sono piogge intense si ripete il tragico copione e immagini di queste ore ci ricordano ancora una volta quanto fragile sia il nostro territorio e quanto sia stato scellerato da parte del governo Conte smantellare Italia Sicura”.

“Non possiamo più assistere passivamente a tragedie ricorrenti che mettono a rischio vite, attività economiche e il patrimonio naturale. È ormai evidente che servono interventi strutturali seri e di lungo periodo per affrontare il dissesto idrogeologico che minaccia vaste aree del Paese. Si ripristini l’unità di missione contro il dissesto idrogeologico “Italia Sicura”, che aveva dato risultati concreti. Se non vogliono chiamarla “Italia Sicura”, scelgano pure un nome diverso, ma la sostanza deve restare la stessa: un coordinamento forte e continuo che possa garantire interventi tempestivi, efficaci e coordinati, senza che l’emergenza si trasformi sempre in routine”, concludono.