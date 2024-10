Una delle pagine più tristi di questo sport. Samuel, 13 anni, Michele, 17, Gaetano, 21. Tre giovani vite spezzate in un incidente stradale dopo una partita di calcio, Potenza-Foggia, giocata domenica 13 ottobre. Tre tifosi rossoneri arrivati al “Viviani” per sostenere la propria squadra del cuore, senza tornare più a casa. Una settimana dopo, il Benevento ha raggiunto quello stesso stadio per la sua decima giornata di campionato, contro il Sorrento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia