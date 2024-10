Liguria: sostegno a Orlando da Martin Schulz, ‘più forte con tua competenza’

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Buongiorno Andrea, con questo video voglio darti il mio pieno sostegno per la tua corsa alla presidenza della Liguria. Ci conosciamo da anni. Ti ho visto Ministro dell’Ambiente, della Giustizia, del Lavoro. Ogni volta hai costruito e curato sempre forti relazioni internazionali”. Lo dice in un videomessaggio, pubblicato sui social da Andrea Orlando, Martin Schulz, già Presidente del Parlamento europeo e Presidente della Fondazione Friedrich Ebert.

“Anche per questo, con te, la Liguria si rafforzerà e troverà un posto centrale in Europa e nel Mediterraneo. Con la tua competenza, la regione saprà cogliere – osserva Schulz – tutte le opportunità che derivano dalla nostra Unione Europea. Ci vediamo presto, Presidente!”.