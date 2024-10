Nunziante 7: Un’autentica saracinesca che blinda il Benevento e costringe il Sorrento a mille rimpianti: reattivo su Bolsius, preciso su Polidori, super contro Esposito a tempo scaduto. E una sicurezza invidiabile in uscita, col 3° clean sheet di fila

Oukhadda 6,5: La connection con Lamesta è tra le più letali del campionato. Ogni suggerimento in verticale per l’ex Rimini si trasforma perennemente in una potenziale occasione da gol per la Strega. Dietro concede pochissimo: certezza assoluta

