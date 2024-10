Governo: Bonelli, ‘siamo oltre modello Orban, necessaria mobilitazione’

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Un governo che decide multe per i giornalisti che pubblicano notizie, che abolisce l’abuso d’ufficio compromettendo inchieste delicate come quelle sulla corruzione, che demolisce lo strumento delle intercettazioni, facendo un grande favore a corrotti e mafiosi, e che manda in carcere studenti e lavoratori che protestano per la perdita del lavoro o per il degrado della scuola. Ora il governo vuole neutralizzare la magistratura, colpevole di aver applicato una sentenza della Corte di Giustizia Ue, mentre il ministro della Giustizia minaccia provvedimenti contro i giudici”. Lo dichiara Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e parlamentare di Avs.

“La televisione di Stato si è trasformata nel megafono di questo governo, come dimostrato drammaticamente dal servizio del Tg1 di ieri sera con Salvini e come denunciato dal Crd della testata. Abbiamo superato ogni limite e siamo oltre al modello Orban: è necessaria una mobilitazione per difendere le nostre istituzioni democratiche,” conclude Bonelli.