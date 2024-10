Sventato tentativo di introdurre droga e telefonini nella casa circondariale di Benevento mediante un drone. Non sono riusciti nel loro intento criminale un 30enne e un 49enne del napoletano e anzi hanno finito per introdurre se stessi come internati nella casa circondariale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia