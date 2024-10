E’ pronto il progetto esecutivo per la realizzazione del Polo di emergenza del presidio ospedaliero ‘Gaetano Rummo’ di Benevento, con una provvista finanziari di 8,7 milioni.

Dopo l’approvazione nel giugno2021 del progetto di fattibilità tecnica ed economica e il conferimento nel dicembre del 2022 dell’incarico di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l’elaborato è stato trasmesso a febbraio del 2023, dopodiché si sono resi necessari ulteriori passaggi amministrativi, con i pareri favorevoli di diverse amministrazioni e il conferimento dei fondi dalla Regione Campania e dal Ministero Salute nei mesi successivi. Da ultimo, adesso, il semaforo verde alla progettazione esecutiva, viatico per l’apertura imminente del cantiere.

