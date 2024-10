Il bando Ecosistemi culturali al Sud è la finestra scelta per provare a dare una nuova destinazione all’ex Comune di San Giorgio del Sannio. L’edificio di piazza IV Novembre, dopo il restauro, è stato utilizzato per manifestazioni occasionali, ma adesso l’obiettivo è farne un riferimento fisso per attività culturali e artistiche. E’ quanto emerge dalla delibera licenziata dalla giunta Ricci l’11 ottobre scorso: il Comune – nel ruolo di partner – risponderà al bando promosso dalla Fondazione Cassa depositi e prestiti e Fondazione con il Sud, rivolto ai Comuni meridionali dai 5mila ai 100mila abitanti, promosso per rivitalizzare immobili pubblici di un certo rilievo attraverso la creazione di partenariati duraturi, con il coinvolgimento di enti, associazioni e realtà culturali.

