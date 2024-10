Russia: Lavrov, ‘per Usa saremo sempre avversari’

Washington, 19 ott. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti considereranno la Russia come un avversario, indipendentemente dai risultati delle elezioni presidenziali. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un’intervista ad aif.ru. “Indipendentemente dall’esito delle elezioni, rimarremo per gli Stati Uniti, se non un nemico, certamente un avversario. In ogni caso, un concorrente”, ha detto, aggiungendo che le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sui colloqui sulle armi nucleari con la Russia mirano ad aiutare la candidata del Partito Democratico Kamala Harris nelle prossime elezioni presidenziali: “Sono frutto del desiderio di far guadagnare punti elettorali al candidato del Partito Democratico”.

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva annunciato la sua disponibilità a negoziare con Russia, Cina e Corea del Nord per ridurre le armi nucleari senza precondizioni. Il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov aveva sottolineato che gli Stati Uniti stanno chiedendo alla Russia di negoziare sulla stabilità strategica senza precondizioni, nel tentativo di assicurarsi vantaggi militari unilaterali, ma Mosca è categoricamente contraria.