Mo: Idf, ‘distrutto tunnel in Libano utilizzato da forza d’élite Hezbollah’

Tel Aviv, 19 ott. (Adnkronos) – Un tunnel nel Libano meridionale che, secondo l’Idf, apparteneva alla forza d’élite Radwan di Hezbollah, è stato demolito dagli ingegneri militari israeliani. Lo riferisce l’esercito con la stella di David, precisando che il passaggio sotterraneo era un dei tunnel principali di Radwan in Libano e comprendeva un centro di comando, un deposito di armi, stanze in cui alloggiare, scooter e altre attrezzature.

Accanto al tunnel le truppe hanno trovato anche decine di armi ed equipaggiamenti appartenenti a Hezbollah. Inoltre, più di 50 altri cunicoli e tre tunnel principali sono stati demoliti dai genieri della 91a Divisione nel Libano meridionale, afferma l’Idf, secondo cui, per demolire i quattro tunnel, sono state utilizzate più di 100 tonnellate di esplosivo.