Migranti: Lupi, ‘criticare sentenza creativa non significa aprire scontro istituzionale’

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Criticare una sentenza quanto meno creativa su un provvedimento strategico per il Governo sulla gestione dei flussi migratori non è aprire uno scontro istituzionale. Le sentenze si rispettano, ma si possono criticare”. Lo afferma il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi.

“Ci auguriamo che questa sentenza -aggiunge- non apra una nuova stagione di tensioni tra politica e magistratura, che sarebbe un danno per le istituzioni. Servono regole chiare e condivise per evitare una nuova stagione di conflitto tra toghe e politica che lunedì il Cdm prenderà per attuare un accordo che anche l’Europa prende ad esempio”.