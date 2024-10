Migranti: Antoniozzi, ‘giudice Albano doveva astenersi’

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Alla luce delle dichiarazioni rese mesi fa e pubblicate dai giornali, il giudice Albano, che ha deciso sul decreto Albania, avrebbe dovuto astenersi. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. “La dottoressa Albano -ricorda- aveva pubblicato un articolo mesi fa nel quale esprimeva il suo punto di vista sull’accordo con l’Albania. Sarebbe stato incomprensibile che avesse espresso una sentenza difforme da quel giudizio per cui il senso di responsabilità indicava l’astensione. Oppure indicherebbe che i giudici, che devono anche apparire oltre che essere terzi, debbano parlare solo con gli atti”.

“È evidente un pregiudizio che imponeva un’astensione e non, com’è accaduto, la riproposizione nella sentenza di ciò che era un’opinione ampiamente espressa dalla dottoressa Albano e che ferisce il principio di terzietà. Se in giudice si esprimesse preventivamente su un omicidio -conclude Antoniozzi- potrebbe successivamente presiedere una corte di assise?