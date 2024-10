Un giorno a via Pascoli-via Salvemini, un altro a via Delcogliano.

Amministrazione e ambulanti concertano una soluzione che potrebbe essere salomonica. Bocciata l’idea di conservare il mercato in piazza Risorgimento, ma spostandolo al pomeriggio. I mercatali, 35 su 35, si sono detti contrari, ma già prima il sindaco aveva tuonato: in quel sito non s’ha da fare, è solo parcheggio e basta.

