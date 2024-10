È stato arrestato dalla Polizia di Stato un 48enne, residente nel capoluogo, che si è reso responsabile di tentata rapina aggravata ai danni di una persona disabile e di resistenza a pubblico ufficiale. Un comportamento da iscrivere in un contesto non solo di condotta criminale in senso stretto ma anche laddove venisse confermato in sede di giudizio di profondo disvalore etico, vista la ridotta o meglio inesistente capacità della vittima di difendersi.

