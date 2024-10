Ue: Mattarella, ‘Italia sostiene adesione Albania e Balcani occidentali’

Palermo, 18 ott. (Adnkronos) – “La storia recente -nella fase di transizione che ha caratterizzato i Balcani- ha visto popoli dei Paesi vicini, in particolare quello albanese, cercare nell’Italia, la speranza di costruire futuro e prospettiva di vita in un’Europa unita e senza più divisioni. Tra i nostri due Paesi, oggi, si sviluppa un fortissimo interscambio, economico e culturale, avvicinando ancora di più i due popoli. Capisaldi di tale amicizia sono i valori di libertà, indipendenza e democrazia testimoniati dalla comune appartenenza all’Alleanza atlantica e, in prospettiva, all’Unione europea, cui l’Albania di oggi guarda con la legittima aspirazione di divenirne presto parte integrante”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Piana degli Albanesi con l’omologo d’Albania Bairam Begaj.

“L’Italia -ha quindi ribadito il Capo dello Stato- è -e continuerà a essere- una convinta sostenitrice di questo approdo, da realizzare velocemente per l’intera regione dei Balcani occidentali. La prospettiva nella quale il popolo d’Albania e quello d’Italia si muovono è quella europea. L’Europa delle diversità, in cui nessuna cultura è egemone sulle altre e tutte trovano possibilità di esprimersi, in un percorso di sempre maggiore integrazione”.

“Ritroviamo questa prospettiva -ha concluso Mattarella- nelle parole del grande scrittore albanese -scomparso da recente- Ismail Kadare : ‘Non ci sono altri continenti possibili per gli albanesi se non l’Europa’. Facciamo nostre le sue parole. Valgono per l’Albania, valgono per l’Italia”.