Tour in pullman di Cappa e Ambrosone: “Funziona il piano della nuova mobilità”

Il piano alternativo dovrebbe funzionare. E’ un sistema di circolazione temporaneo, in grado di ridurre al minimo i disagi.

Anzi, in alcuni casi, più adeguato rispetto alle attuali esigenze. Ne sono certi gli assessori Luigi Ambrosone ed Attilio Cappa che, ieri, hanno sperimentato gli effetti della nuova proposta di mobilità dei bus extraurbani. Un tour da un capo all’altro della città, a bordo di un pullman, che ha anticipato il percorso elaborato dal dal servizio sicurezza stradale, traffico e mobilità diretto dall’architetto Antonio Iadicicco.

Da lunedì, il via alla proposta immaginata per sopperire all’avvio dei cantieri di piazza Risorgimento e del Terminal di via Venanzio Vari.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia