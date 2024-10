Pd: Schlein, ‘destra riporta Paese indietro, li fermeremo e li batteremo’

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Faremo noi ciò che Giorgia Meloni non ha il coraggio di fare. Il Pd continuerà a inchiodare questo governo alle sue responsabilità. Scanseremo il fumo di questa propaganda ideologica e vedremo che ciò che resta è davvero un governo che taglia sanità e sociale, non ha un piano industriale, nega il salario minimo, aumenta la precarietà e povertà, premia gli evasori e calpesta i diritti. Stanno riportando il Paese indietro, ma sta a noi fermarli”. Così Elly Schlein concludendo la sua relazione con cui si è aperta la Direzione Pd.

“Ci aspettiamo quindi di avere davanti mesi impegnativi, con le regionali, la manovra, i referendum, la nuova legislatura europea che si apre ma io credo e spero che li affronteremo come abbiamo affrontato gli ultimi, con un Partito Democratico compatto e unito che cura le sue tanti plurali voci, anche diverse, e fuori guida compattamente nella costruzione dell’alternativa con generosità e umiltà. Se lavoriamo così sono sicura che ce la faremo e li batteremo”.