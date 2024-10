Mo: Meloni, ‘morte Sinwar apre stagione nuova, ora sforzo Israele’

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “L’Italia si è fatta promotrice insieme ad altre nazioni di una proposta di cessate il fuoco per 21 giorni, credo che adesso serva uno sforzo da parte israeliana. Credo che anche quello che è accaduto ieri, con la scomparsa di quello che è stato il principale responsabile degli attacchi di Hamas dello scorso 7 ottobre possa offrire la finestra per una stagione nuova e credo che questa finestra debba essere colta da parte israeliana”. Così la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa a Beirut, parlando della morte del leader di Hamas Yahya Sinwar, avvenuta lo scorso 16 ottobre per mano dell’Idf.