Migranti: Menia (Fdi), ‘decisione tribunale Roma su cpr Albania politicizzata’

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “La decisione della sezione immigrazione del Tribunale di Roma che ha negato la convalida del trattenimento a dodici migranti condotti in Albania e provenienti da Paesi sicuri è scandalosa. Difficile non sorga il sospetto che essa sia politicizzata. Una parte ideologizzata della magistratura vuole abolire i confini e sancire il diritto a migrare a proprio piacimento. Così facendo, i magistrati bloccano il sistema dei rimpatri, al di là di dove siano collocati i migranti irregolari. Il loro richiamo a una recente sentenza della Corte di Giustizia Ue è del tutto strumentale ed è ancora più scandaloso che ieri il Pd anticipasse la decisione dei giudici. Il Pd e la sinistra in Europa hanno infatti annunciato un’interrogazione parlamentare per chiedere alla Commissione di aprire una procedura di infrazione contro l’Italia. Siamo completamente fuori dal seminato, il governo Meloni vuole mettere ordine in tema di immigrazione irregolare e queste sono le risposte da chi rema contro gli interessi della nostra Nazione ma anche della stessa Europa”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia, vicepresidente della Commissione Esteri a Palazzo Madama.