Migranti: Meloni, ‘parlamentari pagati per colpire Italia, ma italiani rifletteranno…’**

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Guardi, la richiesta di una procedura di infrazione contro l’Italia… cioè persone pagate dal popolo italiano per chiedere alle istituzioni europee di colpire il popolo italiano è una cosa sulla quale penso che gli italiani rifletteranno…”. Così la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa a Beirut, torna a puntare il dito contro l’opposizione -Pd, M5S e Avs- per aver presentato un’interrogazione all’Ue chiedendo una procedura d’infrazione sull’accordo con l’Albania.

Contestando poi la decisione dei giudici di Roma, Meloni torna poi anche ad attaccare il Pd. “Temo che debba anche colpire il fatto – dice – che questa decisione dei giudici è stata anticipata ieri da alcuni esponenti del Partito democratico”.