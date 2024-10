Migranti: Fratoianni, ‘figuraccia governo pari ad arroganza, Piantedosi si dimetta’

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “La figuraccia del governo Meloni è pari solo alla sua arroganza: hanno deportato 16 migranti in Albania violando i loro diritti e sprecando un’enorme quantità di risorse pubbliche. Dovrebbero vergognarsi e magari qualcuno dovrebbe dimettersi. A cominciare dal ministro Piantedosi”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs in un video su X.

“Sarebbe ora – conclude il leader di Sinistra italiana – che prendessero atto che la loro propaganda non produce alcun risultato utile al Paese”.