Migranti: Battilocchio (Fi), ‘invasione campo magistrati, governo vada avanti’

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “55.010 arrivi irregolari al 18 Ottobre 2024 a fronte di 140.943 dello stesso periodo del 2023: non propaganda di parte ma numeri ufficiali del Ministero dell’Interno. Proprio questi numeri, frutto della strategia efficace del Governo Meloni, stanno mandando in tilt la narrazione delle sinistre che oggi si aggrappano all’ennesima invasione di campo della magistratura: compito del potere giudiziario dovrebbe essere quello di applicare le leggi, non di modificarle o impedire al potere esecutivo di fare il proprio lavoro. I centri in Albania sono in realtà il tassello di una risposta finalmente sistemica a una problematica strutturale che il Governo Meloni, soprattutto grazie all’azione dei Ministri Antonio Tajani e Matteo Piantedosi, sta portando avanti sin dal suo insediamento. Nella piena cornice europea, con una condivisione di responsabilità, solidarietà e oneri tra i 27 Stati. Politiche complessive e articolate che vengono guardate con attenzione e interesse da tutta Europa, con un’Italia finalmente protagonista e una voce forte, autorevole, credibile, ascoltata in tutti i contesti internazionali. Compito della maggioranza è andare avanti con la sua azione di Governo”. Dichiara Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile immigrazione del movimento azzurro.