Migranti: Appendino, ‘da Meloni triste capolavoro’

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Il triste capolavoro di Giorgia Meloni sull’immigrazione è quasi completo. Ricapitolando: per anni speculi sul tema millantando facili soluzioni come il fantomatico blocco navale; vai al governo, il blocco navale misteriosamente sparisce, e gli sbarchi arrivano al record storico di 160.000 arrivi in un anno; spendi un miliardo di euro nostri per l’inutile e disumano centro in Albania che altro non è che uno spot elettorale; e ora si conferma, come dicevamo da mesi, che è anche illegittimo e i pochi migranti partiti devono tornare in Italia. Complimenti, ci voleva impegno. Peccato che a pagare il prezzo siamo noi”. Così su Facebook la vicepresidente e deputata del Movimento 5 stelle Chiara Appendino.