Meritocrazia Italia, Patrizio (Mi): “Da Congresso messaggi forti alle istituzioni”

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Siamo oggi qui in diretta dal Sesto Congresso nazionale di Meritocrazia Italia, un movimento di cittadinanza attiva che si è rapidamente imposto nel panorama nazionale e che oggi si confronta con la politica, l’imprenditoria, la componente accademica e sociale su tanti temi importanti”. Lo ha dichiarato Paolo Patrizio, capo di Gabinetto della presidenza di Meritocrazia Italia nel corso del VI Congresso Nazionale di Meritocrazia Italia dal titolo “Mi il network che cresce. Dove i cittadini contano” che si tiene al Teatro Rossini di Roma dal 17 ottobre al 19 ottobre.

“Forti i messaggi lanciati da Meritocrazia partendo dal ‘Testo unico sui social network’ per passare alle esigenze della riforma della legge elettorale, all’intervento sulla sanità, sul lavoro e sull’ambito ecologico – ha aggiunto – Tutti questi temi vengono trattati da dei cittadini che non fanno nient’altro che mettersi a disposizione per aiutare il decisore, senza chiedere nulla in cambio, ma convinti che si può operare insieme a favore di un Paese”.