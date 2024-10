Energia, La Camera (Irena) su idrogeno: “Costi scendono ma domanda va incentivata”

Venezia, 18 ott. (Adnkronos) – “Con l’idrogeno c’era un problema di costi, nel senso che il costo dell’idrogeno è dato dall’uso, parliamo di idrogeno verde, dal costo delle rinnovabili, più il costo degli elettrizzatori, e poi il costo di trasporto dove c’è”.

Lo ha spiegato Francesco La Camera direttore generale dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili sentito da Adnkronos al Venice Hydrogen Forum 2024 The Mediterranean Forum on Hydrogen.

“Noi abbiamo visto che i costi stanno diminuendo drasticamente e quindi pensiamo che in un paio di anni sia già competitivo di per sé, già si commercia l’ammonio, però occorrono anche politiche che aiutino la domanda, e a prendere il rischio di investire, perché si parla di grandi quantità, soprattutto quando parliamo di queste relazioni con l’Africa, quindi le grandi quantità poi devono essere vendute e per essere vendute occorre una domanda, la domanda va aiutata con le politiche che aiutano il mercato ad andare in quella direzione”, ha concluso