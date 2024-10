Vincenzo Parziale è decaduto dalla carica di consigliere comunale. E’ l’esito del Consiglio comunale di ieri a Calvi, andato in scena in seduta segreta.

Alla vigilia della riunione l’ex vicesindaco aveva chiesto formalmente di consentire la modalità aperta dell’assemblea, ma il presidente dell’assise Paolo Vesce ha additato il regolamento, che prevede la formula segreta in presenza di fatti e informazioni personali, oltre che dati sensibili.

Il procedimento è partito per via di tre assenza consecutive alle riunioni di Consiglio, ma Parziale ha presentato delle osservazioni – ne abbiamo parlato ieri – centrare sulla revoca del certificato medico per la seduta del 31 luglio scorso, sollevando dubbi anche sulla trasmissione delle comunicazioni tra gli uffici di piazza Roma.

