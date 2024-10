Berco: Bonaccini, ‘con i lavoratori, faremo cambiare idea a proprietà’

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Alla Berco di Copparo, nel ferrarese, ad incontrare centinaia di lavoratrici e lavoratori e loro rappresentanze sindacali, a cui l’azienda operante nel settore metalmeccanico e facente parte del gruppo ThyssenKrupp, lo scorso 17 ottobre l’azienda ha comunicato l’apertura della procedura di licenziamento collettivo dichiarando 480 esuberi”. Così Stefano Bonaccini, presidente Pd e eurodeputato dem.

“Comportamento inaccettabile e vergognoso, a fronte del quale la regione Emilia-Romagna ha già deciso di convocare proprietà e sindacati per la prossima settimana. In attesa che faccia altrettanto il Ministero competente. Oggi, insieme alla collega Elisabetta Gualmini e a tutto il gruppo Pd eletto in Europa, ho depositato una interrogazione alla Commissione Europea”.

“Ho detto oggi a lavoratrici e lavoratori che ci troveranno al loro fianco perche questa è l’Emilia-Romagna, la terra del Patto per il Lavoro, dove la tutela del posto di lavoro per noi è tutela della dignità delle persone e delle loro famiglie. Combatteremo assieme per far cambiare idea alla proprietà”.